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    Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

    Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünya tarihinin 3 bin 500 yıllık geçmişi ile bilinen en eski mozaiğinin çıkarıldığı Uşaklı Höyük’te, Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları için çalışılıyor.
    • 18.10.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:04
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    Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

    Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklı Höyük’te, 5 bin yıl öncesine ait bulgular, fırça ve mala darbesiyle özenle gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.

    Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizmi Müdürlüğü ile İtalyan Pisa Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmaları, 30 kişilik bir ekiple devam ediyor.

    Bünyesinde Hititler, Romalılar gibi medeniyetlerin izlerini barındıran Uşaklı Höyük’te yaklaşık 2 ay önce başlayan kazı çalışmaları, ekim ayı sonunda tamamlanacak.

    Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor #1

    Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor #2

    Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor #3

    Saray ve tapınak kalıntıları

    İHA'da yer alan habere göre; geçen yıl Uşaklıhöyük’te yapılan kazı çalışmalarında, farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiğinin keşfedilmesinin ardından; bu yıl da saray ve tapınak kalıntılarının bulunması için çalışmalar sürüyor.

    Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor #4

    Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor #5

    Ayin yeri kalıntıları bulundu

    Bu yıl yapılan kazı çalışmaları sonunda ise Hititlere ait ayin yerinin kalıntılarının ortaya çıktığı tahmin edilirken, kazı alanının bir bölümünde biri erkek, iki kadın ve bir çocuk mezarının da ortaya çıktığı tespit edildi. Yapılan kazılarda elde edilen bulgular, akademisyenler tarafından değerlendirilerek kayıt altına alınıyor.


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