Şile Bozgoca Camii Kitabesi, Hollanda'da bir müzayede evinde bulundu, Türkiye'ye getirildi. Camiyi yaptıran kişi, araştırma ekibinden görevli kadının dedesi çıktı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldıktan sonra Hollanda'da bir müzayede evinde bulunan Şile Bozgoca Camii Kitabesi'nin, Türkiye'ye dönüş hikayesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevli Ayşin Deniz Kuru, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen bir telefonla, 1800'lü yıllarda Şile'nin Bozgoca köyünde yaptırılan caminin kitabesinin Hollanda'da bir müzayedede satışa çıkarılmak istendiği haberini aldı.

Dedesi yaptırdı

Kuru, cami ve kitabeyle ilgili, aile arasında araştırma yaptığında ilginç bir tesadüf ile karşılaştı.

Cami, büyük büyük dedesi El Hacı İbrahimzade Hurşit Bey tarafından yaptırılmıştı.

Annesinin köyü olan Bozgoca'da yerel halk tarafından 'Cuma Camii' olarak bilinen Bozgoca Camii'nin büyük büyük dedesi El Hacı İbrahimzade Hurşit Bey tarafından inşa edildiğini aktaran Kuru, hikayesini DHA’ya anlattı.

Hollanda'ya kaçırılan kitabe ile ilgili dikkat çeken hikaye VİDEO



“İbrahimzade Hürşit Bey ismi geçiyordu”

Kuru, şunları söyledi:

“Bir mesai sabahı telefon geldi. Daha önce Şile'den tanıdığım Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan bir yönetici arkadaşım aradı. Ayşin, 'Sen Bozgocalısın, Bozgoca Camii'ne ait bir kitabe çalınmış olabilir mi? Bilgin var mı?' dedi. Sabah sabah ilginç bir sohbet oldu. Sonra bana kitabenin örneğini gönderdi. Günümüz Türkçesine çevirdiğimiz zaman isim dikkatimi çekti. İbrahimzade Hürşit Bey ismi geçiyordu. Annemin babasından bu ismi çok duyuyorduk.

“Caminin adı 'Cuma Camii'ymiş”

'Büyük dedem Hacı İbrahimzade Hürşit Bey bu köyün kurucusudur' derdi. Annemi aradım, sordum. Ardından çok hızlı bir süreç başladı. Biz araştırma yaparken Bozgoca Camii diye araştırıyorduk ama yerelde bu caminin adı 'Cuma Camii'ymiş. Bugün büyük amcamıza, halamıza sorduğumuzda 'Cuma Camii' diyor. Cuma günleri çevre köylerinde cami olmadığı için oraya geliniyormuş, o yüzden Cuma Camii demişler.

“Başlarına gelecek en heyecanlı şey”

Ailem çok heyecanlandı. Büyük dedem, İbrahimzade Hürşit dedeyi hatırlıyordu. 3 yıl önce rahmetli oldu ancak, çok önem verirdi. Keşke o görebilseydi. Büyük amcam ve halam buraya gelecekler ziyaret edecekler. Onların ömürleri boyunca başlarına gelecek en heyecanlı şey. Her ikisinin anlattığı bir şey var; kitabenin balıkçıların birkaç yıl konakladığı dönemde yerinden alındığını düşünüyorlar.”