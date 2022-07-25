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    Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti

    Hollywood’un ünlü yönetmeni, Emmy Ödüllü Bob Rafelson 89 yaşında hayatını kaybetti.
    • 25.07.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:09
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    Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti

    Ünlü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson'un, ABD'nin Colorado eyaletinin Aspen kasabasında geçtiğimiz cumartesi akşamı 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü yönetmen Rafelson, "Five Easy Pieces" filmiyle 1971 yılında en iyi film ve senaryo dalında 2 Oscar adaylığı kazanmıştı.

    İHA'da yer alan habere göre; ABD'li yönetmen Rafelson, ayrıca 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği "The Monkees" adlı televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri'ne layık görülmüştü.

    Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti #1

    Yönettiği filmler

    Rafelson'ın yönetmenliğini yaptığı filmler arasında "Head (1968)", "Easy Rider (1969)", "The Last Picture Show (1971)", "The King of Marvin Gardens (1972)", "The Postman Always Rings Twice (1981)", "Black Widow (1987)" ve "Mountains of the Moon (1990)" yer alıyor.


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