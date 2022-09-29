Hugh Jackman, Deadpool 3 filminde bir kez daha Wolverine olacak

Hugh Jackman, Deadpool 3 filminde bir kez daha Wolverine olacak

Oyuncu Ryan Reynolds, yayınladığı bir videoyla, 6 Eylül 2024'te vizyona gireceği açıklanan Deadpool 3'ün asıl sürprizi Hugh Jackman'ın Wolverine rolüne geri döneceği müjdesini verdi.

Ryan Reynolds, prodüksiyon öncesi hazırlık süreci devam eden Deadpool 3 ile ilgili gelişmeleri aktardığı yeni bir video yayınladı.

Wolverine, Deadpool ile dönüyor

Videoda Deadpool'un mizahi diliyle filmin 2023'te izleyici karşısına çıkamayacağını belirten Reynolds, filmde Hugh Jackman'ın bir kez daha Wolverine rolüne döneceğinin müjdesini verdi.

Hugh Jackman, Deadpool 3 filminde bir kez daha Wolverine olacak - VİDEO

Hugh Jackman, 5 yıl önce son kez Logan'ı oynadı

Jackman, son olarak 2017 yapımı Logan filminde ünlü karaktere hayat vermişti.

2024 Eylül'ünde gösterimde

Box Office Türkiye'ye göre Ryan Reynolds ile Free Guy ve The Adam Project'e, Hugh Jackman ile Real Steel filmine imza atan Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturacağı Deadpool 3, 6 Eylül 2024'te gösterime girecek.