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    Hülya Koçyiğit: Sinema güçlü bir iletişim aracı

    Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden olan Hülya Koçyiğit Batman'da katıldığı bir söyleşide, sinemanın çok güçlü bir iletişim aracı olduğunu söyledi.
    • 18.10.2022 - 09:58
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    Hülya Koçyiğit: Sinema güçlü bir iletişim aracı

    Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret eden Koçyiğit, insanların sevgisini hak edebilmek için çok çalıştığını anlattı. Batman'da düzenlenen kitap fuarına katılan Koçyiğit, kendisi için düzenlenen söyleşide sevenleriyle bir araya geldi.

    Büyük bir hayran kitlesiyle karşılaşan Koçyiğit, sevincini dile getirdi. Burada kendisini dinleyenlere konuşan Hülya Koçyiğit; "Sinema gerçekten çok güçlü bir ieltişim aracı. Bunun içinde edebiyat da var müzik de" dedi.

    "Sinema güçlü bir iletişim aracı"

    AA'da yer alan habere göre Koçyiğit; "Sinema öyle güçlü bir iletişim aracı ki birbirimizi hiç görmesek de tanımasak da bir filmle tanışıyoruz. Bizler sinemada bizden sonrakilere doğru örnek olmak için çaba sarf ettik. Kimi insan o filmlerde gördüğü karakterleri örnek alıyor" dedi.

    Hülya Koçyiğit: Sinema güçlü bir iletişim aracı #1

    "Hayatı değiştirecek kadar güçlü"

    "Sinema gerçekten insanların hayatını değiştirecek kadar güçlü, insanları yakınlaştıran güçlü bir sanattır. O yüzden yedinci sanat diyoruz. İçinde edebiyat da var, müzik de."



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