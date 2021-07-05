Hüseyin Nihal Atsız’ın mezarına saldırı

Yazar, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız’ın mezarına kimliği belirsiz kişiler tarafından hasar verildi.

Yazar, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız’ın Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan kabrine kimliği belirsiz kişiler saldırdı.

BOZKURT RÖLYEFİ ÇALINDI

Mezarın girişinde üzerinde yazılar yazan mermer kırık şekilde bulunurken, mezarda bulunan bozkurt rölyefinin de çalındığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası birçok vatandaş duruma tepki göstermek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na geldi.

''PROVAKASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Yaşanan olaya tepki gösteren Sedat Tağtepe isimli vatandaş, “Olayın tamamıyla bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Mezarın orada bulunan bozkurt sembolü yaklaşık 4 gündür zaten ortada yoktu. Şimdi de üzerinde yazılan mermeri sökmüşler. Büyük ve ağır bir mermerdi. Bunun kimseye faydası olmaz. Şimdiki gençlerin ben oyuna gelmemelerini istiyorum” diye konuştu.