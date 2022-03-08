Hüsnühat ile ebrunun bakırla buluşması, ortaya sanatı çıkartıyor

Erzincan'da yaşayan 64 yaşındaki bakır işleme ustası Oğuz Özlok, ürettiği eşyaları hüsnühat ile ebru sanatını kullanarak süslüyor.

Babasının yönlendirmesiyle 14 yaşında mesleği öğrenen Oğuz Özlok, ilerleyen yaşlarda kentte farklı bir iş kolunda ticaret yaparken çok sevdiği bakır işlemeciliğini de hobi olarak devam ettirdi. Emekli olduktan sonra bakır işlemeciliğine yoğunlaşan Özlok, kendini geliştirmek için hüsnühat ve ebru sanatı kursları aldı. Eski usul olan el tekniğiyle yaptığı bakır malzemeleri, hüsnühat ve ebru sanatı kullanarak renklendiren Özlok'un bu çalışması, müşterilerinden rağbet görüyor.

Oğuz Özlok, çocukken babasının meslek öğrenmesi için gönderdiği bakır atölyesinde işi öğrendiğini söyledi.

Makine kullanmadan çelik uçlu kalemlerle bakırın üzerine hüsnühat ile yazdığını ve bunu ebru sanatı ile süslediğini ifade eden Özlok, şöyle konuştu:

KURSTA EĞİTİM ALDI

"Hüsnühat ve ebru kursuna gittim. Sonra 'bakır işlemesi yapıyorum ve aynı zamanda ayeti kerime, Allah lafzı, Hadis-i Şerif yazıyorum, bunları bakıra işleyeyim' dedim ve bakırda hüsnühat sanatı ortaya çıktı. Müşterilerimizden güzel geri dönüşler aldık. Sonra da 'bunu renklendirelim, ebru tekniği ile bakırda uygulayalım' diye düşündüm. Farklı teknikte işlemiş olduğumuz bakırları boyamaya başladık. Bakır işlemeciliği, hüsnühat ve de ebru sanatı üçü bir araya geldi."





EL EMEĞİ, GÖZ NURU

Bir tabağın tamamlanmasının 3 gününü aldığını aktaran Özlok, "Bunu makine işçiliği ile yapan arkadaşlarımız, bir gün içerisinde çok rahatlıkla tamamlayabiliyor. Eski usul bakır işlemeciliği sanatı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biridir. Ama bunu da şu an ticari kaygılarla biraz daha fazla ürün çıkartmak için arkadaşlarımız daha çok makine işçiliği ile çalışıyorlar." diye konuştu.

