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    Hüzün Üçgeni filmi, Cannes Film Festivali'nde yarışacak

    Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçildi.
    • 16.04.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 12:19
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    Hüzün Üçgeni filmi, Cannes Film Festivali'nde yarışacak

    17-28 Mayıs'ta gerçekleşecek festivalin ana yarışmasına seçilen 18 yapımdan biri oldu. Ruben Östlund, uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" adlı filmlerin ardından çektiği Hüzün Üçgeni'nde, önceki filmlerinde de olduğu gibi insan doğasını hicvetti.

    Hüzün Üçgeni filmi, Cannes Film Festivali nde yarışacak #1

    Filmin konusu

    AA'da yer alan habere göre; Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre ve Yunanistan yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.


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