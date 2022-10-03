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    Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı

    Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte 2 bin kişilik tiyatro ve tümülüs alanında yürütülen kazı çalışması ile yapılar gezilebilir hale getirildi.
    • 03.10.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 11:10
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    Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı

    Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kazı çalışması yürütülen Hyllarima Antik Kenti'ndeki Helenistik Döneme ait tiyatro ve tümülüs gün yüzüne çıkarılarak ziyaretçilere açıldı.

    Derebağ Mahallesi'nde yer alan, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ve Muğla Müze Müdürlüğünce yapılan temizlik çalışmasının ardından kazı çalışmalarına devam ediliyor.

    AA'da yer alan habere göre; yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilmiş Hyllarima yerleşimi; tiyatro, meclis binası, agora gibi önemli yapıları bünyesinde barındırıyor.

    Hyllarima Antik Kenti ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı #1

    Hyllarima Antik Kenti ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı #2

    Hyllarima Antik Kenti ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı #3

    Hyllarima Antik Kenti ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı #4

    Hyllarima Antik Kenti ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı #5

    Anıtsal yapılarda kullanılan mermerler

    Kentteki sur duvarları ve anıtsal teras duvarlarında kullanılan taşlar, doğrudan yerleşimin bulunduğu bölgeden temin edilmiş; anıtsal yapılarda kullanılan mermerlerin ise kentin doğusundaki mermer ocaklarından getirildiği öngörülüyor.


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