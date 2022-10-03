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Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı

Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı

Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte 2 bin kişilik tiyatro ve tümülüs alanında yürütülen kazı çalışması ile yapılar gezilebilir hale getirildi.