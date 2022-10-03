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- Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı
Hyllarima Antik Kenti'ndeki tiyatro ve tümülüs turizme kazandırıldı
- 03.10.2022 - 10:17
- Güncelleme : 03.10.2022 - 11:10
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kazı çalışması yürütülen Hyllarima Antik Kenti'ndeki Helenistik Döneme ait tiyatro ve tümülüs gün yüzüne çıkarılarak ziyaretçilere açıldı.
Derebağ Mahallesi'nde yer alan, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ve Muğla Müze Müdürlüğünce yapılan temizlik çalışmasının ardından kazı çalışmalarına devam ediliyor.
AA'da yer alan habere göre; yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilmiş Hyllarima yerleşimi; tiyatro, meclis binası, agora gibi önemli yapıları bünyesinde barındırıyor.
Anıtsal yapılarda kullanılan mermerler
Kentteki sur duvarları ve anıtsal teras duvarlarında kullanılan taşlar, doğrudan yerleşimin bulunduğu bölgeden temin edilmiş; anıtsal yapılarda kullanılan mermerlerin ise kentin doğusundaki mermer ocaklarından getirildiği öngörülüyor.