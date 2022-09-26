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    Hz. Muhammed’in hicret yolculuğunu anlatan Tay filimine yoğun ilgi

    Hz. Muhammed’in hicret yolculuğunu işleyen Tay, vizyona girdiği hafta sonu en çok izlenen film oldu.
    • 26.09.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 13:06
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    Hz. Muhammed’in hicret yolculuğunu anlatan Tay filimine yoğun ilgi

    Annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile Medine’ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesini aktaran filmi, 3 günde 80 bin 546 kişi izledi.

    AA'da yer alan habere göre; uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan film, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisiyle karşılaştı.

    20 ülkede vizyona girecek

    Türkiye'de 74 şehirde 316 salonda vizyona giren film; Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede daha seyirciyle buluşacak.

    Hz. Muhammed’in hicret yolculuğunu anlatan Tay filimine yoğun ilgi #1

    Filmin amacı

    3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tarzı anlatımıyla okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.


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