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    Hz. Muhammed’in hicret yolculuğunu anlatan Tay filmi, altı ülkede vizyona girecek

    Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu konu edinen, Tay, 20 Ekim'de 6 ülkede gösterime girecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 12:11
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    Hz. Muhammed’in hicret yolculuğunu anlatan Tay filmi, altı ülkede vizyona girecek

    Orta Doğu'da vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olacak yapım, Türkiye'de vizyona girişinin üçüncü haftasında toplam 300 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

    Filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğu anlatılıyor.

    Peygamber sevgisi

    AA'da yer alan habere göre; 3D animasyon türündeki film ile özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini ve Peygamber sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

    Hz. Muhammed’in hicret yolculuğunu anlatan Tay filmi, altı ülkede vizyona girecek #1

    Altı ülkede vizyona girecek

    Yapılan açıklamada izleyiciler tarafından beğeniyle izlenen Tay filmi, altı ülkede gösterime girecek.


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