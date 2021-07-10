Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
292.940
1.36%
EXEN Coin
27.54
0.43%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane'nin açılışını yaptı

    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane'nin açılışını yaptı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müze Gazhane ismini alan yapının açılışını yaptı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 04:55
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 05:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yaklaşık 1 asır İstanbul'a hizmet veren tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 1993 yılından sonra terkedilmesiyle atıl durumda kalmıştı. 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla tarihi mekan, kültür ve sanat merkezi haline geldi.

    AÇILIŞI İMAMOĞLU YAPTI

    Kadıköy'de gerçekleştirilen törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Müze Gazhane" adını alan tarihi yapının açılışını gerçekleştirdi.

    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane'nin açılışını yaptı-Video

    GAZHANE MÜZESİNDE NELER VAR

    Tarihi alanda; 6 sergi/müze salonu, 2 tiyatro/konser salonu, performans stüdyoları, kütüphane, İstanbul Kitapçısı, 3 yeme içme alanı, atölyeler, ortak çalışma alanları ve kapalı otopark yer alıyor.

    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane nin açılışını yaptı #1

    KORO EŞLİĞİNDE AÇILIŞ

    Açılış nedeniyle gerçekleştirilen programda, İBB Kent Orkestrası ile prodüktörlüğünü ve yaratıcılığını Lalin Akalan'ın üstlendiği "Chromas Korosu (Başak Doğan), Amir Ahmedoğlu ve Tolga Böyük" işbirliğinde gerçekleşen canlı görsel-işitsel koro performansı sergilendi. Program sonunda ses ve renk gösterisi yapıldı.

    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane nin açılışını yaptı #2

    "KÜLTÜRE, SANATA VE BİLİME IŞIK OLACAK"

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "130 yıllık bu endüstri mirasımızın bu güzel başlangıcını, Müze Gazhane'yi, kültür-sanat yaşamına katmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Yıllar boyu İstanbul'a enerji veren ve ışık olan Hasanpaşa Gazhanesi, bundan böyle kültüre, sanata ve bilime ışık olacak. Hayatı aydınlatacak Müze Gazhane'nin bu muhteşem tarihi atmosferde sunduğu imkanlar ve deneyimler, Müze Gazhane'nin sosyal hayatın merkezi haline geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane nin açılışını yaptı #3

    İMAMOĞLU, KADİR TOPBAŞ'I DA ANDI

    Gazhanenin dönüşümü sürecinde kıymetli mücadeleler verildiğine vurgu yapan İmamoğlu, projeyi başlatan eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş'ı da unutmadı. "Bu süreci başlatmasından dolayı, rahmetli Topbaş'a da teşekkür ediyorum" dedi.

    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane nin açılışını yaptı #4

    YEDİKULE GAZHANESİ DE RESTORE EDİLİYOR

    İmamoğlu konuşmasının devamından, "Bir başka mutlu haber daha vermek isterim. Burasıyla aynı kaderi paylaşan ve atıl durumda olan Yedikule Gazhanesi'nde de restorasyon çalışmalarına başladığımızı ve orada da sizi, İstanbulluları yine çok değerli bir kültür-sanat alanıyla, müze alanıyla buluşturacağımızı da İstanbullulara müjdelemek istiyorum. Bu projelerimize ek olarak, Haliç Tersanesi'nde, Feshane'de, mülkiyetini alarak İBB bünyesine kattığımız Bulgur Palas'ta ve restorasyonunu tamamlamak üzere olduğumuz Yerebatan Sarnıcı'nda günün ihtiyaçlarını dikkate alarak, çağdaş kültür-sanat alanları yaratarak İstanbullularla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane nin açılışını yaptı #5

    İBB Başkanı İmamoğlu, Müze Gazhane nin açılışını yaptı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir