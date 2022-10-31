İklim aktivistleri sanat eserlerini neden hedef alıyorlar

Son zamanlarda dünyanın önde gelen sanat eserlerine saldıran iklim aktivistlerinin bu eylemleri tartışmaların odağında yer alıyor.

Toplumun dikkatini çekmek ve insanlığı ‘uyandırmak’ için başvurulan eylemler birçok formda ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de örneklerine her geçen gün bir yenisi eklenen, sanat eserleri üzerinden meydana gelen biçim...

Leonardo da Vinci’nin Louvre Müzesi’ndeki Mona Lisa’sı, Son Akşam Yemeği’nin İngiltere’de sergilenen bir replikası, John Constable’dan Saman Arabası ve Vincent van Gogh’un Ayçiçekleri tablosu, iklim aktivistlerinden nasibini alan eserler arasında.

Neden sanat eserleri

Eserlerin seçimi çok bilinçli. Çünkü bu eserler, dünya sanat tarihinin ikonik işleri ve müzelerde sergileniyor. Müzeler de iktidarların kendilerini temsiliyet mekanlarıdır.

Daha doğrusu müzelerin temel gayesi, içlerinde barındırdıkları etnografik, arkeolojik ya da sanat eserleriyle insanlığı ortak bir paydada buluşturmaktır.

İklim aktivistleri ünlü sanatçıların eserlerine karşı bu eylemleri yaparken, muhtemelen bunu toplumsal bir hareket olarak zihinlerinde kurgulayarak gerçekleştiriyor.





Tarih sıralamasına göre saldırılar

01 Temmuz 2022

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Courtauld Gallery’deki Vincent van Gogh sergisine gelen iki iklim aktivisti, ellerini yapıştırıcıyla Van Gogh’un 1889 tarihli Peach Trees In Blossom (Çiçek Açmış Şeftali Ağaçları) tablosunun çerçevesine yapıştırdı.

05 Temmuz 2022

Çevreci grup Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) üyesi iki iklim aktivisti, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri’de sergilenen John Constable'e ait manzara resmi "The Hay Wain"in (Saman Arabası) çerçevesine ellerini yapıştırdı.

06 Temmuz 2022

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kraliyet Akademisi’ne gelen beş iklim aktivisti, Leonardo da Vinci'nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520'lerde yapıldığına inanılan Son Akşam Yemeği eserinin kopyası olan tablonun çerçevesine ellerini yapıştırdı.

10 Ekim 2022

Avustralya’nın Melbourne şehrinde "Yok Oluş İsyanı" adlı aktivist grup üyesi iki kişi, Victoria Ulusal Galeri’de sergilenen Pablo Picasso’ya ait “Kore’de Katliam” adlı esere ellerini yapıştırdı.

14 Ekim 2022

İngiltere’nin başkenti Londra’da, "Just Stop Oil " (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci gruptan iki üye, National Gallery'de sergilenen Vincent van Gogh'a ait "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlattı.

23 Ekim 2022

Almanya'da Letzte Generation (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'ndeki Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Tahıl Yığını) adlı eserine patates püresi attı.

24 Temmuz 2022

İtalya'nın Floransa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıt kullanımını protesto etmek için ellerini Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin "Primavera" adlı tablosuna yapıştırdı.