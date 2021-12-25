İkonik görsel yeniden yaratıldı! Birbirini gösteren 3 Örümcek Adam 'meme'si...

3 Örümcek Adam'ın buluştuğu son Spiderman filmi "No Way Home", izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Filmde, birbirini gösteren örümcek adamlar görsel, adeta yeniden yaratıldı.

2021 yılının en çok beklenen filmi Spiderman: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), gişe rekoru kırdı.

Örümcek Adam hayranlarının dört gözle beklediği film, beklentileri de boşa çıkarmayarak 3 Peter Parker'ı bir araya getirdi.

Filmde dikkat çeken birçok ince detay yer alırken, seyircinin nostajik anlarına eşlik eden bir sahne akıllara kazındı.

BİRBİRİNİ GÖSTEREN ÖRÜMCEK ADAMLAR

Birbirlerini işaret eden Örümcek Adamların, inanılmaz ünlü bir internet meme'i olduğunu görmüş olmanız mümkün.

Bu ikonik an, bu filmde Andrew Garfield, Tom Holland ve Tobey tarafından iki kez yeniden yaratıldı.

İlk olarak kahramanlarımız bilim sınıfındayken Ned isimlerini söyleyince, ve daha sonra yine Özgürlük Anıtı'nda birlikte nasıl çalışacaklarını düşünürken gerçekleşti.

Bu meme'in kaynağı, 1967 animasyon dizisi Spider-Man'den...

Bu an yıllar sonra yeniden yaratıldı.

3'Ü BİR ARADA

Serinin son filminde ağ atıcı üçlüsü MJ ve Ned ile birlikte Midtown Lisesi laboratuvarındayken, Ned "Peter" diye seslenir ve karakterin üç versiyonu arasında bazı karışıklıklara neden olur.

Ned'in kime hitap ettiğini belirlemeye çalışırken hepsi şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlar. Benzer bir işaret etme anı, üç Peter'ın saldırılarını planlamaya çalıştığı doruğa ulaşan son savaş sırasında olur.