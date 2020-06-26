Habertürk kanalındaki programda tarihçi İlber Ortaylı, İBB'nin satın aldığı portrede Fatihin yanında bulunan kişinin Cem Sultan olduğunu belirtti.

Dün akşam Habertürk kanalında Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu bir programda, konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, İBB'nin Londra'da 7.9 milyon TL'ye satın aldığı Fatih'in portresi hakkında konuştu.

Fatih'in, oğlu Cem Sultan'ı sevdiğini, kendine yakın hisettiğini ve yetenekleri yönünden kendine yakın bulduğunu belirten Ortaylı, portrede yanındaki kişinin Cem Sultan olduğunu söyledi.

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, İlber Hocaya katıldığını, portrede Fatihin yanındakinin kesinlikle Cem Sultan olduğunu söyledi.

Portrenin özellikleri

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4, boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480.

FATİH RESSAM BELLİNİ'Yİ 1479'DA İSTANBUL'A DAVET ETMİŞ

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti.

Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.

İlber Ortaylı: Fatih'in portresinde yanındaki Cem Sultan VİDEO