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    İngiliz tarihçi Hughes Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı

    Bettany Mary Hughes ve ekibi, Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'nde belgesel için çekimler yaptı.
    • 21.04.2022 - 12:36
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    İngiliz tarihçi Hughes Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı

    Malatya Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle Türkiye'de bulunan Hughes ve ekibi, Nevşehir Tokalı Kilisesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin ardından Malatya'ya geldi.

    İngiliz tarihçi Hughes Arslantepe Höyüğü nde belgesel çekimleri yaptı #1

    Eşsiz eserler

    AA'da yer alan habere göre; Arslantepe Höyüğü çekimlerine sabahın erken saatlerinde başlayan ekip, güneşin doğuşuyla höyüğü, ovayı ve Fırat Nehri'ni görüntüledi. Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini sağlayan saray kompleksinin ardından Arkeoloji Müzesi'ne geçen ekip, höyükten çıkarılan eşsiz eserleri kaydetti.


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