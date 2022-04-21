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İngiliz tarihçi Hughes Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı

İngiliz tarihçi Hughes Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı

Bettany Mary Hughes ve ekibi, Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'nde belgesel için çekimler yaptı.