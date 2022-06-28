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    İnsanlığın kültürel varlığına dair yeni gelişme

    UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Güney Afrika'daki 'İnsanlığın Beşiği'nde bulunan antik insan fosilleri üzerine yapılan yeni bir araştırma, insanlık tarihini yeniden tartışmaya açacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:09
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    İnsanlığın kültürel varlığına dair yeni gelişme

    ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Güney Afrika'daki 'İnsanlığın Beşiği'nde yer alan erken insan atalarının fosilleri önceden düşünülenden bir milyon yıldan daha eski olduğunu ortaya çıkardı.

    Johannesburg'daki Sterkfontein Mağaraları, dünyanın ilk insansı fosillerinin üçte birinden fazlasını barındırıyor.

    UNESCO listesinde

    İnsanlığın Beşiği, Sterkfontein Mağaraları da dahil olmak üzere çeşitli fosil içeren mağara yataklarından oluşuyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

    936'daki ilk Australopithecus keşfinden bu yana, orada, "Bayan Ples'"olarak adlandırılan ünlü bir hominin kafatası ve "Küçük Ayak "olarak bilinen neredeyse eksiksiz bir iskelet dahil olmak üzere yüzlerce Australopithecus fosili bulundu.

    İnsanlığın kültürel varlığına dair yeni gelişme #1

    Eski mağara olgusu

    Sterkfontein'in Australopithecus fosillerinin çoğu, dünyadaki en zengin Australopithecus fosil yatağı olan "Üye 4" olarak adlandırılan eski bir mağara dolgusundan çıkarıldı.

    Bayan Ples ve Küçük Ayak kalıntılarını da içeren Üye 4'ün yaşı yarım yüzyıldan fazla bir süredir tartışılıyor ve tahminler iki milyon yıl ile iki buçuk milyon yıl arasında değişiyor.


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