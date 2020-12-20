İran'ın başkenti Tahran'da, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkmayan halk için online konserler düzenleniyor.

Koronavis salgınının derinden etkilediği ülkelerden biri de İran. Yıllardır ABD ve Avrupa ülkelerinin ekonomik baskılarıyla başa çıkmaya çalışan ülkede koronavirüs salgını, halkı daha da çok olumsuz etkiledi.

Tüm bu sıkıntılar içinde İran, geleneklerinden vazgeçmiyor.

İran'da korona günlerinde online konser-Foto Galeri

İran'da korona günlerinde online konser-Video

ŞEB-İ YELDA KONSERİ ONLİNE DÜZENLENİYOR

Tahran Büyükşehir Belediyesi, İranlıların her sene 21 Aralık'ta kutladığı Yılın En Uzun Gecesi (Şeb-i Yelda) için başkentin sembolü haline gelen Miladi Kulesi konser salonunda online konser düzenliyor.

MUTAMEDİ SAHNE ALDI

İranlı klasik müzik sanatçısı Muhammed Mutamedi, sahne alarak klasik parçalar seslendirdi. Konser sosyal medya platformlarından canlı yayınlandı.

Konserler, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı 4 gün boyunca devam edecek.

İRAN TAKVİMİNE GÖRE KIŞIN BAŞLADIĞI GECE

İran takvimine göre, sonbaharın sona erdiği ve kışın başladığı “Azer” ayını “Dey” ayına bağlayan 21 Aralık gecesi, ülkede Şeb-i Yelda adıyla kutlanıyor. Şeb-i Yelda adetleri ülkede, aile üyelerinin bir araya geldiği, sıcak ilişkilerin kurulduğu ve samimiyet ortamının geliştiği bir gelenek olarak devam ettiriliyor.

Şeb-i Yelda başta İran olmak üzere, Afganistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de kutlanıyor.