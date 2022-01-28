Tahran'da yaşayan doğuştan görme engelli müzik hocası Behnam Cavid, 12 yaşında başladığı müzik serüvenini 15'ten fazla müzik aletini çalmayı öğrenerek devam ettiriyor.

Başkent Tahran'da yaşayan 45 yaşındaki müzik hocası Benham Cavid, 12 yaşında başlayan müzik serüvenini 33 yıldır aynı coşkuyla sürdürüyor.

Cavid, yeni enstrümanlarla ilgilenerek sürekli kendisini yenilemeyi de ihmal etmiyor.

6 BİN ÖĞRENCİYE ENTRÜMAN EĞİTİMİ VERDİ

"Üstat Cavid" olarak bilinen sanatçı, rubab, kemençe, tambur, kanun, ud, setar ve şurengiz, kiçek, viyola, ud, büyük ve küçük tümbek gibi enstrümanların yanı sıra Türkiye'den getirttiği bağlamayı da büyük bir keyifle çalıyor.

Müzik dersi veren ve bugüne kadar 6 binden fazla öğrenciye enstrüman çalmayı öğreten Cavit, evinin bir odasını ayırdığı 100'ü aşkın enstrümanını ise özenle muhafaza ediyor.

İranlı görme engelli sanatçı, 15'in üzerinde müzik enstrümanı çalıyor - FOTO GALERİ

İranlı görme engelli sanatçı, 15'in üzerinde müzik enstrümanı çalıyor - VİDEO

BESTELERİYLE YURT DIŞINDA KONSERLER VERDİ

Müziğe olan tutkusunu anlatan Cavid, İran'daki birçok müzik grubunda yer aldığını, devlet televizyonunda sanatçı olarak çalıştığını ve yurt dışında pek çok konsere katıldığını belirtti.

Cavid, "İtalya, Kuveyt ve Almanya gibi ülkelerde konserlere ve festivallere katıldım ancak Türkiye'de sahneye çıkma mutluluğuna henüz erişemedim." dedi.

"EN KÜÇÜK UYUMSUZLUĞU FARK EDİYORUM"

Birçok bestesi bulunduğunu ve sadece kendi bestelerinden oluşan albümleri olduğunu söyleyen Cavid, "Beste yapmadığım zaman da parçaların müziklerinde müzisyenleri kontrol ediyorum, çünkü en küçük uyumsuzluğu dahi fark ediyorum." ifadelerini kullandı.

"DİNLENMEK İÇİN DE NÜZİK ÇALIYORUM"

Müziği iş olarak yaptığını ancak kendisi için meslekten öte bir anlam taşıdığını vurgulayan Cavid, "Müzik icra etmekten büyük keyif alıyorum. Ders verince yoruluyorum ve dinlenmek için de müzik çalıyorum. Çünkü iş yaparken yoran müzik, dinlenirken kendime çaldığım için huzur veriyor." diye konuştu.

ODASINDA 100'DEN FAZLA ENSTRÜMAN VAR

Tüm enstrümanları sevdiğini dile getiren Cavid, şöyle devam etti:

"Müzik aletlerini çok seviyorum ve ilgiliyim. Farklı ve hoşuma giden bir enstrümanla karşılaşınca yemeğimden kısıp o aleti almak istiyorum. Şu an odamda 100'den fazla çok iyi enstrüman var. Bunları 33 yıl içinde aldığım için maddi olarak bana çok ağır gelmedi ancak ben onları maddiyatla ölçmüyorum."





"TÜRKİYE VE İRAN MÜZİĞİ ÇOK FARKLI DEĞİL"

İranlı sanatçı, müziğin kendisi için meslekten öte bir anlam taşıdığına işaret ederek, "Müzik icra etmekten büyük keyif alıyorum." şeklinde konuştu.

Türk müziğini çok sevdiğini ve yakından ilgilendiğini söyleyen Cavid, "Türkiye ve İran'daki müzik sanatı arasında çok farklılık yok. Çalgı aletlerimizin yüzde 50'i ortak. Geriye kalan yüzde 50 de çalındığında zevklerle uyuşuyor. İran'da olan ve Türkiye'de olmayan enstrümanlara da Türk arkadaşlarımızın büyük ilgi gösterdiğine şahit oluyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DE BAĞLAMA USTALARIYLA KONSER VERMEK İSTİYOR

Türkiye'de sahneye çıkmak istediğini anlatan Cavid, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ve İran müziğini kardeş gibi görüyorum. Türk müziğini çok seviyorum. Türk müzik aletlerine de çok ilgim var. 2-3 tane bağlama temin ettim ve zaman zaman onları çalışıyorum. Türkiye'de büyük bağlama ustalarıyla konser vermeyi çok isterim."