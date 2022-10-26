İranlı orkestra şefi Alexander Rahbari, Cumhuriyet Bayramı'nda orkestra yönetecek

ranlı besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari, Cumhuriyet Bayramı konserinde CRR (Cemal Reşit Rey) Orkestrası'nı yönetecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de gerçekleşecek "Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

AA'da yer alan habere göre; orkestra konserde, seçkin şef ve yıldız virtüözlerle dünyanın pek çok prestijli salonunda konserler veren genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’e eşlik edecek.

Önemli eserleri yorumlayacak

Kariyeri boyunca Berlin Filarmoni Orkestrası'nın yanı sıra 120'nin üzerinde orkestrayla çalışan Rahbari'nin yöneteceği konserde, Ferit Tüzün'ün "Esintiler", Fazıl Say'ın keman konçertosu "Haremde 1001 Gece" ile Nikolay Rimski Korsakov'un 1888'de "Binbir Gece Masalları"ndan esinle bestelediği "Şehrazad" eserleri yorumlanacak.