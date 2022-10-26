Petrol
91.31
-0.47%
Euro
18.6781
0.69%
Dolar
18.6072
0.02%
Altın
999.57
1.09%
Borsa
4006
0.79%
Bitcoin
379.939
4.48%
BTXN Coin
10.67
0.56%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İranlı orkestra şefi Alexander Rahbari, Cumhuriyet Bayramı'nda orkestra yönetecek

    ranlı besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari, Cumhuriyet Bayramı konserinde CRR (Cemal Reşit Rey) Orkestrası'nı yönetecek.
    • 26.10.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İranlı orkestra şefi Alexander Rahbari, Cumhuriyet Bayramı'nda orkestra yönetecek

    Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de gerçekleşecek "Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

    AA'da yer alan habere göre; orkestra konserde, seçkin şef ve yıldız virtüözlerle dünyanın pek çok prestijli salonunda konserler veren genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’e eşlik edecek.

    İranlı orkestra şefi Alexander Rahbari, Cumhuriyet Bayramı nda orkestra yönetecek #1

    Önemli eserleri yorumlayacak

    Kariyeri boyunca Berlin Filarmoni Orkestrası'nın yanı sıra 120'nin üzerinde orkestrayla çalışan Rahbari'nin yöneteceği konserde, Ferit Tüzün'ün "Esintiler", Fazıl Say'ın keman konçertosu "Haremde 1001 Gece" ile Nikolay Rimski Korsakov'un 1888'de "Binbir Gece Masalları"ndan esinle bestelediği "Şehrazad" eserleri yorumlanacak.


    Redmi Note 12 serisinin tanıtım tarihi belli oldu
    Teknoloji

    Redmi Note 12 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
    Eğitim

    KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Görüş Bildir