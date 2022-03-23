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    İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri buz müzesinde sergilendi

    İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından Erzurum'da "İran Sanatları Sergisi" açıldı.
    • AA
    • 23.03.2022 - 09:30
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    İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri buz müzesinde sergilendi

    Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesi olan Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Ata Buz Müzesi'nde açılan sergide İranlı ressam ve heykeltıraşların ülkelerinde yaptıkları eserleri sergiliyor. Eserler, akşam saatlerinde üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda yarın da MNG Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek.

    İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak değerlerini yansıtmak içi sergi açtıklarını söyledi.

    İranlı ressam ve heykeltıraşların eserleri buz müzesinde sergilendi #1

    "DOSTLUĞUMUZU ARTIRACAK"

    Eserlerin İran'da yapıldığını ifade eden Soltanzadeh, "Heykel sanatçısı İran'ın en ünlü sanatçılarından diğerleri ise yüksek derecelere sahip. Önemli sanatçılara ait eserler, iki ülkenin ortak mirası. Bu zenginlikler birbirimizle dostluğumuzu daha da artıracaktır" diye konuştu.


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