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    İskoçya müzesi Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edecek

    İskoçya'daki Glasgow Life Müzesi'nin, Nijerya'nın güneyindeki Benin Krallığı döneminde Avrupa'ya kaçırılan 125 yıllık 17 bronz heykeli ülkeye iade edeceği bildirildi.
    • 14.04.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:18
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    İskoçya müzesi Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edecek

    Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı temsilcileri Glasgow Life Müzesi yetkilileriyle görüştü.

    Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Genel Müdürü Abba İsa Tijjani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İskoçya müzesinde Nijerya'ya ait 17 bronz heykel bulunduğunu belirtti.

    AA'da yer alan habere göre; Tijjani, bu eserlerin 1897 yılında kaçırıldığını kaydederek, İskoçya hükümetinin bu eserleri iade etmeyi kabul ettiğini söyledi.

    İskoçya müzesi Nijerya ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edecek #1

    İade edilecek

    Nijerya'ya ait çok sayıda eserin yurt dışında bulunduğunun altını çizen Tijjani, hükümetin bu eserlerin iade edilmesi konusunda çeşitli çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti.


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