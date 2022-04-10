İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor.

Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müze, ziyarete açıldığı ilk gün vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, müzenin ilk gününde vatandaşlar tarafından gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

"Gerçekten ilgi bekliyorduk ama bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlemliyorsunuz zaten. Henüz açılalı 2 buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bizler için gurur verici bir şey çünkü neticede bu eserler toplumla buluşsun diye bu müzeler açılıyor."





İSABET OLDU VURGUSU

Yıldız; "İslam Medeniyetleri Müzesi'nin Türkiye'de bir müze olarak yapılmış en önemli yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Burada 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşmayan eserler. Müzemizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Görüyoruz ki toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam zamanıymış, çok da isabet olmuş."



