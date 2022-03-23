İslam Medeniyetleri Müzesi ziyarete açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yapımı süren İslam Medeniyetleri Müzesi'nde işin sonuna geldiklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden müzeyi gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, İstanbul'a yakında çok önemli bir müze daha kazandıracaklarını söyledi.

Kurum, 11 bin metrekare büyüklüğe sahip müzenin Çamlıca Camii'nin hemen altında yer aldığını anımsatarak, "Aslında camimiz planlanırken etrafındaki peyzaj alanlarıyla, altında düzenlenen müze, kütüphane, konferans salonuyla buradaki hat eserlerinin, çinilerin yapıldığı bir kompleks olarak planlandı. İstiyoruz ki burada gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız vakit geçirsinler. Camide ibadet zamanı dışında da çocuklarımız ders çalışsın, kadınlarımız kitap okusun, vakit geçirsinler. Buradaki müzeden istifade etsinler. Bu anlayışla planlamalarımızı yapmıştık. Hamdolsun işin sonuna geldik, 11 bin metrekarelik müzemiz inşallah Ramazan ayında hem İstanbul'a hem de bütün dünyaya kazandırılmış olacak." diye konuştu.

KADİM BİR MÜZE

İslam medeniyetlerinin sergilendiği, 550'den fazla eserin yer aldığı müzenin Milli Saraylar sorumluluğunda olacağını aktaran Kurum, Peygamber Efendimize ait eserlerin, Kur'an-ı Kerim'lerin, kılıçların ve Kabe örtüsünden 17. yüzyıla uzanan birçok eserin, müzede yer alacağını dile getirdi.





"MÜZEYİ İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ"

Kurum, dijital müzenin de mevcut olduğunu anlatarak, "İslamiyet'in doğuşundan tutun da günümüzde camilerimizdeki seslerden, hocalarımızın vaazlarından birçok eserin burada seslendirileceği odalarımız ve alanlarımız mevcut. 'Abıhayat' dediğimiz yine hayatı simgeleyen bir şelalemiz var. Dijital müze içerisinde bahçemiz var. Çocuklarımız da o bahçeyi çok beğenecekler. Belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir müzeyi İstanbul'a kazandırmış oluyoruz. Bu çerçevede nisan ayında Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle müzemizi İstanbul'a kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

