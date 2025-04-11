İspanya devlet televizyonu, İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı çıktı

AA & Ensonhaber

İspanya devlet televizyonu RTVE, Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kurum, mayıs ayında İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenecek 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail’in katılımının EBU bünyesinde tartışmaya açılmasını talep etti.

RTVE tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurum başkanı Jose Pablo López’in EBU Genel Müdürü Noel Curran’a bir mektup gönderdiği ve mektubunda, İsrail’in yarışmaya katılımına ilişkin üye yayıncılar arasında bir fikir alışverişi zemini oluşturulmasının gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ HATIRLATILDI

Söz konusu mektupta, İspanya’daki pek çok sivil toplum kuruluşunun Gazze’de yaşanan insani kriz ve İsrail’in resmi yayın kuruluşu KAN’ın yarışmada yer almasına yönelik duyduğu endişelerin altı çizildi. RTVE, Eurovision’un temsil ettiği temel değerlere uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda EBU çatısı altında kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını istedi.

İSRAİL'İN EUROVISION'A KATILIMI ELEŞTİRİLİYOR

İspanya’daki siyasi çevreler de bu konuda harekete geçmişti. Azınlık sol koalisyonun küçük ortağı olan Sumar, geçtiğimiz haftalarda Meclis’e sunduğu bir soru önergesinde, RTVE’nin İsrail’in Eurovision’a katılımına açıkça karşı çıkmasını talep etmişti. Sumar temsilcileri, İsrail'in Gazze’deki askeri operasyonlarının artan biçimde uluslararası toplumun tepkisini çektiğini vurgulayarak, RTVE ve EBU’nun da özgürlük, insan hakları ve barış gibi ilkelere bağlı kalmaları gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan İsrail’in Eurovision katılımı, geçtiğimiz yıl da yoğun tepkilere yol açmıştı. 2024’te İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen yarışma, protesto gösterileri ve boykot çağrılarıyla gölgelenmişti. Yarışma sırasında birçok sanatçı ve sivil toplum kuruluşu, İsrail’in yarışmaya dahil edilmesini eleştirerek kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarda bulunmuştu.

Bu gelişmeler, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yalnızca müzikle değil, uluslararası etik ve politik tartışmalarla da şekilleneceğinin sinyalini veriyor.