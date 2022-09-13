Petrol
93.81
-0.20%
Euro
18.5022
0.29%
Dolar
18.2335
0.10%
Altın
1.009
-0.15%
Borsa
3649
0.00%
Bitcoin
412.526
3.31%
BTXN Coin
6.95
2.20%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    İspanya hükümeti, eylül ayından yıl sonuna kadar Picasso yılı ilan etti

    İspanya hükümeti, dünyaca ünlü ressamları Pablo Picasso'yu ölümünün 50. yıl dönümünde törenle anarak, eylül ayından 2023 yılı sonuna kadar olan dönemi "Picasso yılı" ilan etti.
    • 13.09.2022 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya hükümeti, eylül ayından yıl sonuna kadar Picasso yılı ilan etti

    Picasso'nun İspanya İç Savaşı'nı konu alan "Guernica" tablosunun bulunduğu Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde düzenlenen törene Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak katıldı.

    Basına verilen bilgilerde, "Picasso yılı" vesilesiyle 2023'te Avrupa ve ABD'deki 38 önemli sanat merkezinde 42 sergi açılacağı ve çok sayıda etkinlik düzenleneceği duyuruldu.

    Picasso yılı

    İspanya Kültür Bakanı Miquel İceta, "Picasso, 20. yüzyılı; tüm zulmü, şiddeti, tutkusu, aşırılıkları ve çelişkileriyle tanımlayan bir sanatçıdır. Onun sanatsal mirasını ve eserlerinin geçerliliğini haklı çıkarmak için Picasso yılını organize ettik" dedi.

    İceta, etkinlikler için İspanyol devletinin 3 milyon avro ayırdığını, ayrıca sigorta maliyetlerinin ödeneceğini söyledi.

    "Picasso iyi anlaşılırsın"

    İspanya'dan sonra en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak Fransa'nın Kültür Bakanı Malak ise, "Biz, Picasso'nun daha iyi anlaşılmasına ve tüm yönleriyle ele alınmasına yeni bir fırsat yaratmak istiyoruz. Picasso'nun tüm çalışmaları onun kadınlarla olan ilişkileriyle sınırlandırılmamalı. Çalışmalarında siyasi, demokratik, bağlılık ve Franco rejimine karşı mücadele düzeylerinde çok önemli yönler de oldu." şeklinde konuştu.

    İspanya hükümeti, eylül ayından yıl sonuna kadar Picasso yılı ilan etti #1

    Picasso öldü

    İspanya'nın Malaga kentinde 25 Ekim 1881'de doğan Pablo Picasso, 8 Nisan 1973'te Fransa'nın Mougins kasabasındaki evinde öldü.

    En önemli ressamlardan oldu

    İspanya ve Fransa'da komünist partilerin üyesi olan, Kübizm sanatının kurucuları arasında bulunan Picasso, "Avignonlu kızlar", "Guernica", "Ağlayan kadın", "Rüya", "Yaşlı gitarist", "Pierette'nin düğünü", "Çapraz kollar ile kadın", "Çıplak, Yeşil Yapraklar ve Büst" başta olmak üzere bıraktığı sayısız eserle 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak tarihe geçti.


    Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist öldürüldü
    Gündem

    Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist öldürüldü

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'ten maç sonu üçlü
    Futbol

    Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'ten maç sonu üçlü

    Görüş Bildir