İspanyol müzisyen Jordi Savall: Mevlana sayesinde iç özgürlüğümü yakaladım

İspanyol müzisyen Jordi Savall, Mevlana'yı çok sevdiğini, kendisi hakkında araştırmalar yaptıkça felsefesini daha çok sevdiğini söyledi. Savall, "Mevlana sayesinde iç özgürlüğümü kazandım" dedi.

İspanyol viyola sanatçısı ve besteci 81 yaşındaki Jordi Savall, 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında geldiği Konya'da Mevlana şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İspanyol sanatçı; "Mevlana sayesinde iç özgrülüğümü yakaladım." dedi.

AA'da yer alan habere göre; Akdeniz ve Balkanlar'daki ülkelerin ve kültürlerin müzikal mirası üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Savall, son 20 yılda sık sık Türkiye'ye geldiğini, özellikle İstanbul ve Ankara'da konserler verdiğini, müzik araştırmaları yaptığını ifade etti.

Savall, Konya'ya ilk kez geldiğini ancak tasavvuf müziği ve Mevlana'ya da büyük ilgi duyduğunu anlattı.

"Mevlana felsefesi bende hep merak uyandırdı"

Uzun yıllar bu konularda araştırmalar yaptığını aktaran Savall, "Rumi müziğini Kudüs'te icra ettik. Bunu icra ettiğimizde aynı zamanda kıyafetleriyle birlikte semazenleri de kullandık. Özellikle ilk İstanbul ziyaretimde de dervişlerin sema yaptıkları bölgelere gitmiş ve oraları ziyaret etmiştim. Mevlana'nın felsefesi ve ruhu bende hep merak uyandırmıştır." dedi.

"İçsel özgürlüğümü yakaladım"

Savall, Mevlana'nın felsefesinin kendisine çok iyi geldiğine, bundan dolayı araştırmaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Bir müzisyen için en önemli şey içsel huzura ve içsel özgürlüğe kavuşmak. Onunla (Mevlana) tanıştıktan sonra ben de bu içsel huzuru ve içsel özgürlüğü yakaladım. Bir şeye konsantre olabilmek için de bu içsel huzuru yakalamak çok önemli. Ben buna Rumi'nin felsefesiyle kavuştum. Rumi bana bütün gereksiz şeylerden arınmayı öğretti. Üzerinizdeki yükten ne kadar arınırsanız o kadar müziğin derinliklerine inebiliyorsunuz."





"Barış dilini konuşmalıyız"

Şu anda gerçekten barış dilinde konuşmalıyız. Öyle bir zamandayız ve müzik tamamen budur, barış dilidir. Müzik yapmak, bu dili öğretmek, insanların bir arada yaşamasını ve uyum içinde olmasını sağlayacaktır. Müzik öğretmek, barışı öğretmektir." diye konuştu.

