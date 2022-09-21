İsrail’de ruhları yüceltmek için kullanılan dünyanın en eski uyuşturucu kalıntıları bulundu

İsrail’de ruhları yüceltmek için kullanılan dünyanın en eski uyuşturucu kalıntıları bulundu

İsrail’de, Fenikelilerin cenaze törenlerinde kullandıkları bazı kaplar, dünyadaki uyuşturucu kullanımına dair en eski kanıtları ortaya koydu.

İsrail’in orta bölgesindeki Tel Yehud’daki bir kazı alanında 2012 yılında keşfedilen kapların geç bronz çağına ait olduğu anlaşıldı. Fenikelilerin ölüleri gömme törenleri düzenlediği ve ölüm sonrası yaşam için sunaklar sunduğu mezarlıkta keşfedilen kapların baş aşağı duran gelincik çiçeklerine benzediği belirtildi.

Weizmann Bilim Enstitüsü, Tel Aviv Üniversitesi ve İsrail Eski Eserler Kurumu tarafından ortak yürütülen çalışmada bulunan sekiz kap içerisindeki organik kalıntılar incelendi.

Cenaze törenlerinde afyon

Araştırmacılar bu kalıntıların bölgede ve Kıbrıs’ta yetiştirilen afyon olduğunu ortaya çıkardı. Bilimsel Archaeometry dergisinde yayımlanan çalışmada bulguların milattan önce 14’üncü yüzyıla ait olduğu belirtildi. Fenikelilerin cenaze törenlerinde afyonu ne amaçla kullandığı bilinmiyor.

Araştırmacılar Fenikelilerin afyonu ölü gömme törenlerinde ne şekilde kullandıklarının bilinmediğini ifade etti.

Ruhları yüceltmek

İsrail Eski Eserler Kurumu’ndan Ron Beeri, bir aile üyesi ya da onların adına bir rahip tarafından idare edilen törenler sırasında ölen yakınlarının ruhlarını yüceltmek isteyen katılımcıların bu talebi ifade edebilmek amacıyla kendinden geçmek için afyon kullanıyor olabileceğini kaydetti.

Beeri’ye göre bir diğer seçenek de ölü bedene yakın konulan afyonun öteki hayatta yakınlarıyla buluşmaya hazırlanan ruhun mezardan yükselişine yardımcı olma amacını taşıyor olabilir.

Bilim insanları 2020 yılında yine İsrail’deki Necef Çölü’nde bulunan 3 bin yıllık eski bir Yahudi mabedinde milattan önce 8’inci yüzyıldan kalma kenevir bulmuştu.