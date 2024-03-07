İsrail'in Eurovision adaylığı boykot çağrılarına rağmen onaylandı Avrupa Yayın Birliği, boykot çağrılarına rağmen İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na gönderdiği üçüncü şarkıyı onayladı.

İHA

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesi çağrılarına rağmen, Avrupa Yayın Birliği (EBU), boykot taleplerine rağmen İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na gönderdiği üçüncü şarkıyı onaylayarak, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi.

Eden Golan, "Hurricane" şarkısıyla İsrail adına yarışacak

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Eden Golan'ın "Hurricane" adlı yeni şarkısını mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşecek yarışmada seslendireceği belirtiliyor.

EBU, önceden "Dance Forever" ve "October Rain" adlı iki şarkıyı, İsrail-Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına değindiği ve siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle reddetmişti.

Reddedilen şarkının sözleri değiştirildi

"Hurricane", daha önce reddedilen "October Rain" adlı şarkının yeni bir versiyonu olduğu ve şarkının melodisinin aynı olduğu ancak sözlerin tamamen değiştirildiği aktarılarak ifade edildi.

Fransız, İsveçli, İspanyol, İrlandalı ve İzlandalı siyasiler ve sanatçıların da aralarında bulunduğu birçok kişi, İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)