İsrailli müzik grubu Jerusalem Quartet, İstanbul'da ilk kez konser verdi

İsrailli Jerusalem Quartet müzik topluluğu, bu yıl ikinci kez düzenlenen "İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali" kapsamında kentte müzikseverlerle buluştu.

Boğaziçili genç girişimciler Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz tarafından kurulan Locksbridge ile viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil ve eğitmen Aycan Altungül'ün çalışmaları sonucu hayata geçen festivalde, İsrailli Jerusalem Quartet müzik grubu, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne aldı.

Uluslararası bir dinleyici kitlesine sahip olan ve 1993 yılında kurulan topluluk, konserin ilk bölümünde Wolfgang Amadeus Mozart ve Erich Wolfgang Korngold'ın eserlerini yorumladı.

Konserin ikinci bölümünde ise 6'lı olarak sahne çıkan Jerusalem Quartet, Johannes Brahm'ın "Yaylı Çalgılar Altılısı No.1 Si bemol Majör, Op.18 36"dan parçalarını seslendirdi.

"Müzik, gerçekten uluslararası bir dil olarak kullanılmalı"

Konser sonrası açıklamada bulunan grup üyelerinden Fransız ve İsviçreli viyola sanatçısı Miguel da Silva, topluluktaki herkesin farklı yerlerden geldiğini, fakat müziğin uluslararası bir dil olarak herkesi bir noktada buluşturduğunu söyledi.

"Müzik uluslararası bir dil"

AA'da yer alan habere göre; Silva, festivalle İsrail'deki ve Türkiye'deki müzisyenler arasındaki ilişkilerin gelişmesi temennisinde bulunarak, "Müzik, gerçekten uluslararası bir dil olarak kullanılmalı ve tüm dünyanın sorunlarına bu şekilde çözüm bulabileceğimize inanıyorum" dedi.

"Bu grupta olmak cennete olmak gibi"

İsveçli viyolonsel sanatçısı Frans Helmerson da "Bu grupta olmak, cennette olmak gibi. Biz birlikte birçok projede bulunduk ve bu altılıyla her yapacağım projeyi heyecanla bekliyorum. Sahnede onlarla birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.