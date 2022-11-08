- Haberler
- Kültür Sanat Haberleri
- İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserlerle anacak
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserlerle anacak
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıl dönümü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Süreyya Operası Sahnesi'nde konserler düzenleyecek.
- 08.11.2022 - 10:01
Yapılan açıklamaya göre, özel konserler, 10 Kasım perşembe akşamı saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.
AKM Türk Telekom Opera Salonu'ndaki konserde, Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan Atatürk Oratoryosu seslendirilecek.
Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirlecek
AA'da yer alan ahbere göre; Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek konserin programında ise Atatürk'ün sevdiği Puccini'nin Tosca Operasından aryalar, Pergolesi'nin Stabat Mater eserinden, Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Orotoryosu'ndan parçalar dinlenebilecek.