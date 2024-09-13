İstanbul Fringe Festival, 6'ncı kez sanatseverlerle buluşacak Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından sanatçıların performanslarının sergileneceği İstanbul Fringe Festival, 13-21 Eylül tarihleri arasında 6. kez gerçekleştirilecek. Festivalde dans, tiyatro, atölye çalışmaları ve panel gibi etkinlikler de yer alıyor.

DHA

İstanbul Fringe Festival, 2019’dan bu yana performans sanatlarının en son ve alternatif örneklerini izleyiciyle buluşturuyor. 13-21 Eylül tarihlerinde 6. kez düzenlenen festival, hem yerel hem de uluslararası sanatçılara sahne olacak.

Festival, yoğun programıyla izleyicilere farklı deneyimler yaşatırken, sanatçılar için iş birliği ve fikir alışverişi platformu olmayı hedefliyor. 100’den fazla sanatçının katılacağı etkinlik, İstanbul'un çeşitli mekanlarında gerçekleştiriliyor.

Dans, performans ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler ve partilerin de yer aldığı Istanbul Fringe Festival’in Sanat Direktörü Emre Yıldızlar, festivalle ilgili açıklamalar yaptı;

“Dünyadan ve Türkiye'den performans sanatları alanında üretilen alternatif ve yenilikçi çalışmaları seyirciyle buluşturmayı hedefleyen uluslararası performans sanatları festivalimizi, bu yıl 6. kez düzenliyoruz.100’den fazla sanatçı, 20 gösteri, 6 atölye, 3 panel ve daha birçok etkinliği izleyicilerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.

"GÖRÜNÜR OLMA OLANAĞI SUNUYORUZ"

Brüksel’de Ecole Lassaad’da fiziksel tiyatro eğitimi aldıktan sonra kurduğum kumpanyalarla Stockholm ve Atina Fringe festivallerine katıldım. Bu sanat dolu etkinliğin İstanbul’a taşınması gerektiğini düşündüm. Bugün, bu festivaller her yıl dünya çapında 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda, 60 bin etkinlikte, 19 milyon seyirciyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formatlarda düzenlenen fringe festivalleri, genellikle alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası bir platformda sergileme fırsatı sunuyor. Biz de İstanbul’da 6. kez düzenlediğimiz etkinliğimizle, kariyerinin başındaki sanatçılara, deneysel veya ana akımın dışında kalan işlere görünür olma olanağı sunuyoruz.”

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)