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    İstanbul Müzik Festivali, 50'inci yaşını kutluyor

    İstanbul Müzik Festivali, 2022'de 50. yaşını kutluyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, "İstanbul" teması altında müzikseverlere program sunmaya hazırlanıyor.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 12:34
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    İstanbul Müzik Festivali, 50'inci yaşını kutluyor

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında 50. kez müzikseverlerle buluşacak.

    Yarım asırlık tarihinde Türkiye'den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, verdiği eser siparişleriyle şimdiye kadar 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu, teşvik ödülleri ve fonlarla onlarca genç sanatçıyı destekledi.

    İstanbul Müzik Festivali, 50 inci yaşını kutluyor #1

    ANA TEMA İSTANBUL OLACAK

    50. İstanbul Müzik Festivali, "İstanbul" temasıyla üç hafta boyunca 12 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 65'in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. İstanbul Müzik Festivali, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Adès'e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacak.

    Deutches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Alice Sara Ott gibi yıldız solistler de festivalin konukları arasında yer alacak.

    İstanbul Müzik Festivali, 50 inci yaşını kutluyor #2

    AKM DE FESTİVALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

    Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun yıllar sonra ilk defa 50. yılında yeniden festival mekânları arasında yer alacak. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hafta sonları İstanbul'un farklı park ve mekânlarında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlikleri ile çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek. Farklı disiplinlerden isimlerin katıldığı, festivalin klasikleşen Konsere Doğru Konuşmaları bu yıl da devam edecek.


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