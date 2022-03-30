Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı

Istanbul Photo Awards 2022, Yılın Fotoğrafı ödülünü Bloomberg fotoğrafçısı Konstantinos Tsakalidis kazandı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf arasından, Konstantinos Tsakalidis'in "Evia'da Bir Kadın" eseri ödüle değer görüldü.





KÜRESEL ÇAPTA FOTOĞRAFLAR

Çok sayıda profesyonel fotoğrafçının başvurduğu yarışmanın kazananları, Afganistan'da Taliban yönetiminden Endonezya'daki sel baskınlarına, Avustralya açık tenis turnuvasından İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri protestolarına kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar arasından seçildi.

7 KAREGORİDE 19 ÖDÜL

Yarışmada 7 kategoride 19 fotoğrafçı ödül aldı

Tekil haber kategorisinde Getty Images Foto Muhabiri Drew Angerer, ABD kongre binası baskınını belgeleyen eseriyle ikinciliğe hak kazandı.

AFP Foto Muhabiri Paul Ratje, Teksas sınırında geçişleri engellenen mültecilerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğrafıyla üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl Canon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları tarafından desteklenen yarışmada 7 kategoride 19 fotoğrafçı ödül aldı.