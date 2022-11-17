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    İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı

    Bu sene üçüncüsü düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.
    • 17.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:44
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    İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı

    Bu yıl 100'ü aşkın ulusal ve uluslararası sanat galerisini, antikacıları ve 500'den fazla farklı alanlardan sanatçıyı ağırlayacak 3. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 21 Kasım'a kadar 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

    "Keyifli bir fuar diliyorum"

    Açılışta konuşan Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, "3 yıl önce başladığımızda Türkiye'de benzersiz bir konsepti yani antika ve sanatı aynı platformda buluşturmayı amaçlamıştık. Bu yolda da emin adımlarla gidiyoruz. Farklı bir ziyaretçi kitlesini bu fuarda buluşturuyoruz. Tüm sanat ve antikaseverlere keyifli bir fuar diliyorum." dedi.

    İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı #1

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    İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı #3

    İstanbul Sanat ve Antika Fuarı başladı #4

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    Müzik dinletisi de olacak

    AA'da yer alan habere göre; fuarda çeşitli sergilerin yanı sıra müzayedeler ve müzik dinletileri de gerçekleştirilecek.


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