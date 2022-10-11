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    İstanbul Tiyatro Festivali'ne doğru

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali", 25 Ekim'de perdelerini açacak.
    • 11.10.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 13:25
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    İstanbul Tiyatro Festivali'ne doğru

    Yapılan açıklamaya göre festival, tiyatro sahnesinde yeni keşifler arayan izleyicilerin ilgisini çekecek iki uluslararası oyunu konuk edecek.

    AA'da yer alan habere göre; kalıpları yıkan, kışkırtıcı ve düşündürücü eseriyle Birleşik Krallık sahnesinin önemli yönetmenlerden Ben Duke'un Juliet ve Romeo oyunu ile eleştirmenler tarafından Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön verecek isimler arasında sayılan Euripides Laskaridis'in Titanlar eserleri, ilk kez İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.

    İstanbul Tiyatro Festivali ne doğru #1

    Juliyet ve Romeo

    Ölmeyip 40'lı yaşlarına ulaşmış ünlü aşıkların, dillere destan aşkını gündelik hayatın ağlarında çırpınırken gösterileceği Juliet ve Romeo eseri, 3-4 Kasım'da Maximum UNIQ Hall'da izlenebilecek.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Ben Duke, hikayenin geçtiği sırada Juliet ve Romeo'nun yaklaşık 25 yıllık evli olduğunu belirterek, "İlişkilerinde bir kriz içindeler. Esas olarak birbirlerini hala seviyorlar ama birbirlerinin ölmüş olmasını diledikleri anlar da olmuyor değil. Gençlik aşklarının ateşi sönmüş olsa da anısı peşlerini bırakmıyor. Kültürümüzde ilişkiler hakkında pek dürüst değiliz ve hikayelerimizin çoğu ilişkilerin nasıl sürdüğünden ziyade nasıl başladığına odaklanıyor. Benim de hareket noktam buydu." değerlendirmesinde bulundu.


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