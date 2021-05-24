İstanbul'a iki yeni depo müze yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Havalimanı'nda ve Maltepe'de depo müzeler oluşturulma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’de genelinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerdeki koleksiyonların genişlediğini belirterek İstanbul’da iki tane depo müzeler yapılacağını açıkladı.

Depo müzeler İstanbul Havalimanı'nda ve Maltepe’de oluşturulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada koleksiyonun genişlemesinin memnuniyet verici bir gelişme olduğu belirtilirken eserlerin mevcut depolarda sağlıklı bir şekilde korunamadığı açıklandı.

İSTANBUL DEPREMİNE KARŞI BİR ÖNLEM

Bakanlığın açıklaması şu şekilde: "Eserlerin taşınmasına ilişkin karar ile İstanbul Arkeoloji Müzelerinin mevcut depolarının rahatlatılması, koleksiyonun aynı zamanda laboratuvar ortamına da sahip çok daha uygun koşullarda muhafaza edilmesi, birinci derece deprem bölgesinde yer alan İstanbul'da olası bir deprem ve diğer afet risklerine karşı hazırlıklı olunması ve eserlerin bu risklere karşı da korunması amaçlanmıştır. Böylece İstanbul Arkeoloji Müzelerine ve bölgedeki diğer müzelere hizmet verebilmesi amacıyla, İstanbul'un Avrupa yakasında İstanbul Havalimanı'nda, Anadolu yakasında ise Maltepe'de Bakanlığımız adına taksisi yapılan alanlarda depo müzeler oluşturulma çalışmalarına başlanmıştır."