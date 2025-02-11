İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

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Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün ve 15 Şubat'ta Carmina Burana bale gösterisi, yarın Troya dans gösterisi, 12 Şubat'ta La Traviata operası sanatseverlerle buluşacak.

AKM'de ayrıca 10-13 Şubat'ta Kutsal İncir'in Tohumu ve Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", 14-17 Şubat'ta Flow: Bir Kedinin Yolculuğu filmleri gösterilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Festivali kapsamında AKM'de bugün Yaftalı Tabut, yarın Hesperidlerin Bahçesi, 12 Şubat'ta Dokuz Beş Müzikali, 13 Şubat'ta Beyaz Gül: Susturulamaz, 14 Şubat'ta Siyahlı Kadın, 16 Şubat'ta Kayboluş oyunları izleyiciye sunulacak.

Üsküdar Stüdyo Sahnede bugün Hikayesinde Senden Bahsetti, yarın Nora Bir Bebek Evi Masalı, 12 Şubat'ta Köprüden Önce Son Çıkı", 14 Şubat'ta Manolito Gafotos, 15 Şubat'ta Mağara Kadını oyunları sahnelenecek. Mecidiyeköy Büyük Sahne'de bugün Gökyüzü, 12 Şubat'ta Benim Dilim Öfke, 13 Şubat'ta Trendeki Kız, 15 Şubat'ta Mana ve 16 Şubat'ta Üç Jokerli Konken oyunları izlenebilecek.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, bugün Rose: Kusurlu Bir Kız, yarın Havada Yüzmek, 15 Şubat'ta Sivrisinekler, 16 Şubat'ta Prisonwood oyunları tiyatro severlerle buluşacak.

KONSERLER

AKM'de 13 Şubat'ta Evgeny Grinko Sevgililer Günü Özel Konseri, 14 Şubat'ta İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Sevgililer Günü Konseri, 15 Şubat'ta Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Bach'a Saygı ve Devran-ı Şerif, 16 Şubat'ta da Viva Puccini ve Viyana Valsleri ve Türk Valsleri konserleri dinleyiciye sunulacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 12 Şubat'ta Piano Duo EnsariSchuch, 14 Şubat'ta 90'larda Aşk, 15 Şubat'ta "KidConcerts ile Bir Kış Masalı: Notaların Dansı ve Trio Ran, 16 Şubat'ta ise Cristina Branco müzikseverlerle buluşacak.

Hüsnü Şenlendirici Sezen Aksu Şarkıları konseriyle 14 Şubat'ta Jolly Joker Kartal İstMarina'da sahne alırken Emir Can İğrek, 15 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek.

SERGİLER

Tarihin izlerini, unutulmuş hikayeleri ve yapıların inşa edildiği dönemin ruhunu yansıtan Ayna: Anadolu Göğünün İpek Mahyası sergisi, Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun "Sevgili Tatbiki" adlı karma sergisi, Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Mutasavvıf, müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı sebebiyle düzenlenen Bursevi'nin Kaleminden hüsnühat sergisi, Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, İsmail Hakkı Bursevi'nin kaleminden çıkan ve hüsnühat sanatının nadide örnekleri arasında gösterilen eserlere yer verildi.

GELENEKSEL TÜRK SANATI VE MİNYATÜRÜ

Geleneksel Türk sanatlarından minyatür alanında çalışmalara imza atan Zaliha Erdoğan Peçe'nin İstanbul'da açtığı ilk kişisel sergisi Kusurlu Bağlantı, 16. yüzyıldan kalma Kurşunlu Han içerisindeki Arthan Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Ödüllü su altı fotoğrafçısı Bülent Şelli'nin küratörlüğünde hazırlanan Okyanusların Mirası sergisi, Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi'nde açıldı.

AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında 16 Şubat'a kadar Sahnede Bir Dünya sergisi görülebilecek. Projesi Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur'a ait serginin küratörlüğünü Behlüldane Tor üstlendi. Serginin imalat ve uygulaması, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik tarafından gerçekleştirildi.

Amerikalı sanatçı, yazar ve küratör Jason Stopa'nın, Türkiye'deki ilk sergisi Interior Monument, 1 Mart'a kadar Sevil Dolmacı Galeri'de ziyarete açık olacak.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları, 23 Şubat'a kadar Dirimart Dolapdere'de sergilenecek. Sergi, Ceylan'ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye'de çektiği portrelerden oluşuyor.

İNGİLİZ SANATÇIDAN SERGİ

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin Denim Ötesi (Beyond Denim) sergisi, 14 Şubat'a kadar Kalyon Kültür'de gezilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de izlenebilecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu sergisi, AKM Müzik Platformu'nda görülebilecek.

Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi, AKM Çok Amaçlı Salon'da 23 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

AKM Galeri'de yer alan Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven sergisi, sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın Tak Takıştır Yap Yakıştır adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Lale-Cengiz Akıncı çiftinin uzun yıllara dayanan ve TÜYAP 19. Uluslararası Sanat Fuarı'nda Koleksiyoner Onur Ödülü'ne layık görülen koleksiyonlarının ikinci bölümünün yer aldığı Boyut Farkı sergisi, 28 Mart'a kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde izleyicilerin ilgisine sunulacak.

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan Hikaye İstanbul'da Geçiyor sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturacak.

Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi Hakikat Öncesi-Pre-Truth, 22 Şubat'a kadar Teşvikiye Red Rouge Art Galeri'de sergileniyor.