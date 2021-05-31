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    İstanbul'da çağdaş sanat fuarı ArtContact kapılarını açtı

    Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan çağdaş sanat fuarı ArtContact 6 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
    • AA
    • 31.05.2021 - 23:10
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    İstanbul'da çağdaş sanat fuarı ArtContact kapılarını açtı

    Uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul’un açılışı yapıldı.

    Fuara çok sayıda yerli, yabancı binden fazla sanatçı, yüzü aşkın galeri, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, dernekler, müzeler ve üniversiteler katıldı.

    6 HAZİRAN’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

    6 Haziran’a kadar sürecek olan fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

    Açılış programında BAUJAZZ BAND'ın konser verirken Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

    İstanbul da çağdaş sanat fuarı ArtContact kapılarını açtı #1

    İstanbul da çağdaş sanat fuarı ArtContact kapılarını açtı #2

    İstanbul da çağdaş sanat fuarı ArtContact kapılarını açtı #3

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