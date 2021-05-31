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- İstanbul'da çağdaş sanat fuarı ArtContact kapılarını açtı
İstanbul'da çağdaş sanat fuarı ArtContact kapılarını açtı
Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan çağdaş sanat fuarı ArtContact 6 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
- AA
- 31.05.2021 - 23:10
Uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul’un açılışı yapıldı.
Fuara çok sayıda yerli, yabancı binden fazla sanatçı, yüzü aşkın galeri, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, dernekler, müzeler ve üniversiteler katıldı.
6 HAZİRAN’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
6 Haziran’a kadar sürecek olan fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Açılış programında BAUJAZZ BAND'ın konser verirken Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.