İstanbulları bu hafta bekleyen sanat etkinlikleri İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın Veda, 28 Eylül'de "Küçük Korku Dükkanı adlı tiyatro oyunları sahnelenecek. Carmina Burana" bale gösterisi 27-28 Eylül'de AKM'de izleyiciyle buluşacak.

AKM'de ayrıca hafta boyunca çocuklara özel atölyelerle çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Maximum Uniq Açıkhava'da yarın Hey Gidi Günler, 25 Eylül'de ise Aydınlıkevler oyunları sahnelenecek.

Zorlu PSM'de 25 Eylül'de Cimri, 26 Eylül'de Sendrom ve 27 Eylül'de Aşk Biter mi? oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

KONSERLER

AKM'de yarın İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu "Lale Devri Eserlerinden Örnekler" konserinde izleyici karşısında olacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun hazırladığı Müzik Takvimi ile Jiri Barta, Terezie Fialova ve Festival Ensemble konseri 25 Eylül'de AKM'de gerçekleşecek. Derde Derman Türküler 26 Eylül'de, "Mariinsky Orkestrası" konseri 29 Eylül'de AKM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği Sihirli Flüt operası ise 29 Eylül'de AKM'de izlenebilecek. Maximum Uniq Açıkhava'da 28 Eylül'de "Beynelmilel Bir Buluşma: Selda Bağcan ve Kym Mazelle Kum, 29 Eylül'de ise Kenan Doğulu konserleri gerçekleştirilecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bugün An Epic Symphony, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sahne alacak. Yarın An Epic Symphony ve Gökhan Türkmen, 25 Eylül'de An Epic Symphony ve Hayko Cepkin, 26 Eylül'de Murat Boz, 27 Eylül'de Hakan Altun, 28 Eylül'de ise Yaşar konser verecek.

SERGİLER

AKM'de Kültür Yolu Festivali kapsamında "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" ve "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergileri 28 Eylül'den itibaren ziyaret edilebilir.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" sergisi, Yerebatan Sarnıcı'nda görülebiliyor.

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında" (Between Worlds) sergisi İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşuyor.

Lübnanlı sanatçı Rouf Rifai'nin hazırladığı resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Sena Nur Karaoğlu’nun eserlerinden oluşan "Şems" isimli soyut resim sergisi, İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda ziyaret edilebilecek.

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de görülebilecek.

Ayrıca Macar Kültür Günü kapsamında 28 Eylül'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sergi, dans gösterileri, tanıtımlar ve konserler sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)