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    İstanbul'un Sinan'ı fotoğraf sergisi

    İstanbul’un simge değerlerinden Mimar Sinan’ın, İstanbul’daki eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi, 9 Nisan Cumartesi günü açılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 12:08
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    İstanbul'un Sinan'ı fotoğraf sergisi

    Sadece ait olduğu döneme değil yüzyıllara damgasını vuran, Osmanlı İmparatorluğu’nun sayısız kentinde köprü, cami, medrese, han, kervansaray gibi pek çok esere imza atan Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserlerinin fotoğrafları, sanal bir sergiyle 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’nde izleyiciyle buluşacak.

    Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserleri, sergide dört gezi rotası eşliğinde anlatılacak. Beşiktaş’tan Üsküdar’a, Sultanahmet’ten Azapkapı’ya, Haseki’den Haliç kıyılarına ve su yapılarına toplam 37 eserin, 45 fotoğrafı yer alacak.

    İstanbul un Sinan ı fotoğraf sergisi #1

    KOLEKSİYONUN ÖNEMLİ PARÇASI

    Mimar Sinan’la ilgili kitapların yer aldığı kitaplık, tüm eserlerinin fotoğraf ve bilgilerini içeren web sitesi ile devam ediyor. Anadolu’dan Balkanlara uzanan gezi rotaları ve sergiye konu olan Hakan Hatay’ın fotoğrafları da bu koleksiyonun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.


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