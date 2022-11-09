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    İtalya'da bulunan 2 bin 300 yıllık bronz heykeller heyecan yarattı

    İtalya'nın Toskana bölgesinde 2 bin 300 yıllık 24 iyi korunmuş antik bronz heykel bulundu.
    • 09.11.2022 - 10:09
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    İtalya'da bulunan 2 bin 300 yıllık bronz heykeller heyecan yarattı

    İtalyan ANSA ajansının haberinde, Toskana bölgesindeki termal havuzların bulunduğu San Casciano dei Bagni'de yapılan kazılarda, geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan 24 ince işlenmiş bronz heykelin keşfedildiği belirtilerek, heykellerden 5'inin 1 metreden uzun olduğu kaydedildi.

    Bronz heykellerin, tespit edildikleri termal havuzun dibindeki çamur sayesinde son derece iyi şekilde korunarak, bu döneme kadar ulaştığı ifade edilen haberde, heykeller haricinde Latince yazılmış çok sayıda yazıt ile binlerce madeni paranın da bulunduğu aktarıldı.

    İmparator heykelleri de var

    AA'da yer alan habere göre; milattan önce 2. yüzyıl ile milattan sonra 1. yüzyıl arasındaki döneme ait olduğu belirtilen eserler arasında Yunan ve Roma mitolojisinde güneş ve kehanet tanrısı Apollon ve tıp tanrısı Asklepios'un kızı Hygieia'nın heykelleriyle bazı imparator heykellerinin olduğu ifade edildi.

    İtalya da bulunan 2 bin 300 yıllık bronz heykeller heyecan yarattı #1

    İtalya da bulunan 2 bin 300 yıllık bronz heykeller heyecan yarattı #2

    "Çok önemli bir keşif"

    Söz konusu keşfi yapan kazı başkanı Siena Yabancılar Ünivesitesinden arkeolog Jacopo Tabolli, yaptığı açıklamada, "Bu, tarihi yeniden yazabilecek ve dünyanın her tarafından 60'tan fazla uzmanın üzerinde çalıştığı bir keşif" dedi.

    İtalya da bulunan 2 bin 300 yıllık bronz heykeller heyecan yarattı #3

    İtalya da bulunan 2 bin 300 yıllık bronz heykeller heyecan yarattı #4

    "İtalya'nın eşsiz hazinelerinden"

    İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da "İtalya'nın muazzam ve eşsiz hazinelerden oluşan bir ülke olduğunu teyit eden olağanüstü bir keşif" değerlendirmesinde bulundu.

    İtalya da bulunan 2 bin 300 yıllık bronz heykeller heyecan yarattı #5

    En önemli kültür varlığı

    İtalyan basınındaki haberlerde, söz konusu keşfin, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinde 1972'de keşfedilen 2 bin 500 yıllık Riace bronzlarından beri bulunan en önemli kültür varlığı olduğu belirtildi.


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