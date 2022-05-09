İtalya'daki kısa film festivalinde Kuş Olsam filmine ödül

İtalya'daki uluslararası kısa film festivali Tulipani di Seta Nera'da (Siyah İpek Laleler) yönetmenliğini Cüneyt Işık’ın üstlendiği Kuş Olsam, En İyi Yabancı Kısa Film ödülünü aldı.

Başkent Roma’daki Space Moderno Sinemaları’nda bu yıl 15'incisi düzenlenen ve dün Türk Yönetmen Ali Atay'ın Ölümlü Dünya isimli uzun metraj filmiyle açılışı yapılan festivalde filmlere farklı dallarda ödüller verildi.

AA'da yer alan habere göre; festivalde gösterilen Türk filmlerinden yönetmen Cüneyt Işık'ın Kuş Olsam, Pomezia'da ağırlıklı sinema eğitimi veren Pablo Picasso Okulu öğrencilerin oylarıyla En İyi Yabancı Kısa Film ödülüne layık görüldü.

Yönetmenden teşekkür

Filmin yönetmeni Cüneyt Işık da video mesajında, filmini ödüle layık görmelerinden ötürü festivale teşekkür etti.