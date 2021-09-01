İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tomris Hatun filminin galasında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Tomris Hatun' filminin gala gösterimine katıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Orta Asya topraklarında yaşamış, Pers İmparatorluğunu dize getiren kadın savaşçı kraliçe, bilge lider Tomris Hatun'un hayatı beyaz perdeye aktarıldı.

MERAL AKŞENER DE GALADAYDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Levent Özdilek AVM'de gösterime giren filmi, yapımın ekibi ve oyuncularıyla birlikte izledi.

Meral Akşener, çıkışta oyuncularla ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre oyuncularla sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Tomris Hatun' filminin galasına katıldı-Video

3 EYLÜL'DE VİZYONA GİRECEK

Türklerin ilk kadın hükümdarı olarak bilinen, Pers İmparatorluğu'nu yenen komutan 'Tomris Hatun'un hayatı sinemaya aktarıldı. Etkileyici savaş sahneleriyle dikkati çeken Kazakistan yapımı "Tomris" 3 Eylül’de vizyona girecek.

TOMRİS HATUN KİMDİR

Efsanevi Türk hakanı Alp Er Tunga'nın torunu ve "Sakaların Anası" olarak bilinen Tomris Hatun, milattan önce 6'ncı yüzyılda yaşadı.

Türk tarihinin ilk kadın hükümdarını anlatan filmin senaryosu Antik Yunan tarihçi Heradot’un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alındı.

"PSİKOLOG OLDUĞUMDAN, TOMRİS'İ DAHA İYİ ANLAYABİLDİM"

Filmin yönetmeni Akan Satayev, Tomris Hatun'a hayat veren isim ise Almira Tursyn oldu.

Tursyn, "Tomris tarihte çok büyük biri. Bunu çok okudum. Bunun sorumluluğunu da biliyordum. Başta çok heyecanlıydım ama çekim ekibi sayesinde bunu da yendim. Ayrıca bir psikolog olmam sayesinde de Tomris'i daha iyi anlayabildim" dedi.

ALTIN KÜRE ADAYI

Altın Küre'de "Yabancı Dilde Film" kategorisinde yarışma listesine giren yapım, vizyon yolculuğuna Kazakistan'da başladı.

YUNAN TARİHÇİ HERODOT, HİKAYESİNİ KALEME ALMIŞTI

Filmde Tomris Hatun karakterini aslında bir psikolog olan Almira Tursyn canlandırıyor. Film, Antik Yunan tarihçi Herodot'un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alındı. 1 yıl süren çekimde savaş sahneleri için Tursyn 3 ay eğitim aldı. Filmde, Tomris Hatun'un Türk milleti için kazandığı zaferler anlatılıyor.

"KILIÇ KULLANMAYI ÖĞRENMEK İÇİN 3 AY ÇALIŞTIM"

Filmin başrolünü üstlenen Almira Tursyn, "Türk seyircilerden çok mesaj aldım, umarım filmi izlediklerinde beğenirler. Filmden önce bana ulaştılar. Daha önce başka projelerde de bana ulaşmışlardı. Ben de bu projede yer almaya karar verdim. Savaş sahneleri için özel bir yere gittik. Burada kılıç kullanmayı öğrendik. 3 ay ön hazırlığımız sürdü çekimler ise bir yılda tamamlandı. Tomris çok güçlü bir karakter. Halkı için kendini feda ediyor. Bu yüzden bu karakteri oynamak gerçekten çok önemli. Daha önce psikologdum, kişisel danışmanlık yapıyordum bu rolden sonra tabi ki teklifler geliyor. Oyunculuğumu geliştirmek istiyorum" dedi.

"BİN KİŞİLİK BİR EKİP İLE BİR YIL ÇALIŞTIK"

Filmin yönetmeni Atan Satayev, projenin Kazakistan hükümeti tarafından düşünüldüğünü belirterek, "Bu proje devlet tarafından düşünüldü. Bu film her yönetmenin hayali diye düşünüyorum. Tomris'in hayatı ile ilgili kitap veya bilgi çok az sayıda ama o bilgilerden bir film çıkarttık. 250 kişilik bir ekip ile çalıştık ancak savaş sahnelerinde bin kişiye kadar çıkıyordu. Aylarca süren bir çalışma oldu mevsim değişikliğini de çektik. 15 bin kişinin içerisinden Almira'yı seçmek zor oldu. Bütün Kazakistan başrol kim olacak diye merak ediyordu. Almira profesyonel bir oyuncu olmasa da rolünü çok güzel oynadı. Almira'nın psikolog olması da bizim için avantaj oldu. Çünkü oyunculuğu sırasında iyi bir psikoloji bizim için avantajdı" ifadelerini kullandı.