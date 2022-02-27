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    İzmir'de 5 bin yıllık eserler, ilk kez sergileniyor

    İzmir'in Menderes ilçesindeki Baklatepe Höyüğü'nde bulunan yaklaşık 5 bin yıllık pişmiş topraktan yapılmış, kadın bedeni biçimli kap ile yine 5 bin yıllık eserler ilk defa görücüye çıktı.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 16:58
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    İzmir'de 5 bin yıllık eserler, ilk kez sergileniyor

    İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, bir süre önce ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı.

    Yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrin ile etrafında ve fuayede konumlandırıldı.

    İzmir de 5 bin yıllık eserler, ilk kez sergileniyor #1

    İzmir de 5 bin yıllık eserler, ilk kez sergileniyor #2

    FARKLI TARİHİ ESERLER

    Bu ay düzenlenen sergide, Menderes ilçesindeki Baklatepe Höyüğü'nde bulunan Erken Tunç Çağı'na ait pişmiş topraktan yapılmış, kadın bedeni biçimli kap ile kötülüklerden korunmak için kullanılan yine 5 bin yıllık 4 mermer kolye uçlarına yer verildi.


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