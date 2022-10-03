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    İzmir'de bulunan 5 bin yıllık kase, dönemin yaşantısına ayna tutuyor

    İzmir'de Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazılarında 5 bin yıl öncesine ait, pişmiş topraktan yapılmış kase ortaya çıktı.
    • 03.10.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 13:36
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    İzmir'de bulunan 5 bin yıllık kase, dönemin yaşantısına ayna tutuyor

    İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl öncesine çeken Yeşilova Höyüğü kazıları, tarihe ışık tutmaya davam ediyor.

    İzmir Arkeoloji Müzesi'ne bu yıl gönderilen eserler arasında yaklaşık 8 bin yıllık baltalar, 5 bin yıllık koku ve merhem kabı ile kemikten yapılmış iğneler de yer aldı.

    Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazılarında da 5 bin yıllık, pişmiş topraktan yapılmış kaseye rastlandı.

    AA'da yer alan habere göre; Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, 2005 yılında başladıkları kazı çalışmalarında bugüne kadar binlerce yıllık birçok çanak ve çömlek bulduklarını söyledi.

    İzmir de bulunan 5 bin yıllık kase, dönemin yaşantısına ayna tutuyor #1

    İzmir de bulunan 5 bin yıllık kase, dönemin yaşantısına ayna tutuyor #2

    İzmir de bulunan 5 bin yıllık kase, dönemin yaşantısına ayna tutuyor #3

    Kasenin yapılış amacı

    Yassıtepe'de 5 bin yıl önceki yerleşim yerinde kazı yaptıkları sırada önemli bir buluntuya rastladıklarını kaydeden Derin; "Olasılıkla bir kuzu, keçi gibi bir küçükbaş hayvandan yapılmış yemeği, felaket veya başka nedenle yiyemeden bıraktıklarını tahmin ediyoruz. Kemiklerinin de yer aldığı artığı, bu kap içinde bulabiliyoruz. Zaten çeşitli bulgulardan da saptadığımız gibi hem hayvansal hem bitkisel gıdalara mutfaklarında yer veriyorlardı ama hayvansal gıdaları, küçükbaş, büyükbaş hayvan gibi hayvanların etlerini de çok sevdiklerini ve yediklerini görebiliyoruz." diye konuştu.


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