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- İzmir'deki festivale Charlie Hebdo'nun daveti iptal edildi
İzmir'deki festivale Charlie Hebdo'nun daveti iptal edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin online düzenleyeceği Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Charlie Hebdo'nun karikatüristi Plantu'nun daveti iptal edildi.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 00:17
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivaline, Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu'nun da davet edildiği ortaya çıktı.
VALİ KÖŞGER, DAVETİ İPTAL ETTİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine gelen yoğun tepkilerin ardından, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, programın iptal edildiğini açıkladı.
Karikatürist Plantu'nun, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren yayınlarıyla bilinen Charlie Hebdo'ya destek çıktığını hatırlatan vatandaşlar, "Özür Dilemek istemiyorum, Mücadele Etmek istiyorum" diyerek karikatürlere desteğini ortaya koyduğunu belirtti.