İzmir'deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçiye açıldı

Antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında gösterilen Klaros Kutsal Alanındaki kazılarda çıkarılan heykelcikler, İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başladı.

zmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.

Yunan mitolojisinde ateş, ışık, güneş ve gerçeklikle ilişkilendirilen. kahin özellikleriyle de tanımlanan Apollon'a adanan Klaros kehanet (bilicilik) merkezindeki kazılar devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu düşünülen kehanet merkezinden çıkarılan heykeller ise İzmir Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete açıldı.

"Göremediklerinizi Göreceksiniz"

AA'da yer alan habere göre; proje kapsamında her ay eşsiz eserlerin depolardan çıkarılarak sergilendiği müzenin mayıs ayı konuğu "Apollon" heykelleri oldu. Apollon büstü, 7 heykelcik ve 1 mühür, İzmir Arkeoloji Müzesinin Hazine Odasında mitoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.

2 bin 800 yıllık heykel

Apollon'a adak olarak sunulduğu tahmin edilen eserlerden bazalt taşından yapılmış mührün 2 bin 800 yıl, pişmiş topraktan Apollon heykelciklerinin 2 bin 500 yıl ve mermerden Apollon başının da 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.