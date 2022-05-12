Petrol
105.77
-1.63%
Euro
16.06
-0.45%
Dolar
15.38
0.49%
Altın
910.74
-0.10%
Borsa
2395
-2.38%
Bitcoin
449.224
-9.71%
BTXN Coin
12.94
-3.43%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    İzmir'deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçiye açıldı

    Antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında gösterilen Klaros Kutsal Alanındaki kazılarda çıkarılan heykelcikler, İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başladı.
    • 12.05.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçiye açıldı

    zmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.

    Yunan mitolojisinde ateş, ışık, güneş ve gerçeklikle ilişkilendirilen. kahin özellikleriyle de tanımlanan Apollon'a adanan Klaros kehanet (bilicilik) merkezindeki kazılar devam ediyor.

    Yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu düşünülen kehanet merkezinden çıkarılan heykeller ise İzmir Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete açıldı.

    İzmir deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçiye açıldı #1

    "Göremediklerinizi Göreceksiniz"

    AA'da yer alan habere göre; proje kapsamında her ay eşsiz eserlerin depolardan çıkarılarak sergilendiği müzenin mayıs ayı konuğu "Apollon" heykelleri oldu. Apollon büstü, 7 heykelcik ve 1 mühür, İzmir Arkeoloji Müzesinin Hazine Odasında mitoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.

    İzmir deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçiye açıldı #2

    2 bin 800 yıllık heykel

    Apollon'a adak olarak sunulduğu tahmin edilen eserlerden bazalt taşından yapılmış mührün 2 bin 800 yıl, pişmiş topraktan Apollon heykelciklerinin 2 bin 500 yıl ve mermerden Apollon başının da 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

     


    İlginizi Çekebilir

    Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık'ın 68'inci ölüm yılı
    Kitap

    Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık'ın 68'inci ölüm yılı

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar
    3. Sayfa

    Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar

    Görüş Bildir