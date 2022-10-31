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    izmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nde Miken uygarlığına ait buluntular

    İzmir'in Bornova ilçesinde Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazılarında, Miken uygarlığına ait olduğu değerlendirilen 3 bin 400 yıl yıllık mezar ile testi ve kaplar bulundu.
    • 31.10.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:01
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    izmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nde Miken uygarlığına ait buluntular

    İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl öncesine çeken Yeşilova Höyüğü'nde; Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığında kazı çalışmaları devam ediyor. Prof. Dr. Derin, yaptığı açıklamada, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazı çalışmalarının bu yılki ayağının tamamlandığını belirtti.

    izmir deki Yassıtepe Höyüğü nde Miken uygarlığına ait buluntular #1

    izmir deki Yassıtepe Höyüğü nde Miken uygarlığına ait buluntular #2

    5 bin yıllık mezarlık alanı

    Derin; "Mezarlık alanı, 5 bin yıl önceden itibaren kullanılmaya başlanmış. Özellikle de günümüzden 3 bin 400 yıl öncesine dayanan bir mezar grubuyla karşılaştık. Taş sandık ve küp mezarlar bulunuyor. Bu mezarlar, İzmir'in ilk ticari hayatının başladığı bir sürece ait. Çünkü, olasılıkla Yunanistan'daki bir uygarlık olan Miken'deki tüccarlara ait mezarlar. Mikenler, Ege Adaları, Yunanistan ve bütün Akdeniz havzasında egemen olan ticari ve siyasi bir grup. Bu toplumun da Batı Anadolu'daki izlerini, Yassıtepe Höyüğü kazılarında bulduk. İnsanlar yakılmamış. Ölülerini taş mezar ve sandıklara koymuşlar. Yanlarına da kokulu zeytinyağının taşındığı 'pelike' yani çift kulplu testi ile krem taşınmasında kullanılan 'pyxis' adı verilen kapları koymuşlar. Ayrıca kendi yörelerinden getirdikleri akik taşından yapılma takıları da mezarlara bırakmışlar." dedi.


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