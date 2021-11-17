Yönetmen Aziz Özuysal, sadece 8 kişi yaşadığı için "hayalet köy" olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Lübbey Mahallesi'nde korku filmi çekiyor.

Yönetmen Aziz Özuysal, "Yasaklı Köy" isimli filmin çekimlerinde 60 kişilik kadronun yer aldığını söyledi.

"GERÇEK HİKAYEYİ KONU ALAN BİR KORKU FİLMİ"

Filmin gösterimini gelecek şubatta yapmayı planladıklarını anlatan Özuysal, "Film, konum açısından Lübbey ile özdeşleşti. Güzel bir atmosferde çalışıyoruz, yıkık evler ve tarihle iç içeyiz. Burası Lidyalılar döneminden beri ayakta olan bir kent ama son dönemde terk edilmiş. O nedenle böyle bir atmosferde çekilen ve gerçek hikayeyi konu alan korku filmini izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

İzmir'in hayalet köyü Lübbey'de korku filmi çekiliyor - Video

"BÖLGENİN TANITIMINA KATKI OLACAK"

Lübbey Mahallesi Muhtarı Ali Uysal ise filmin bölgenin tanıtımına katkı sunacağına inandığını belirtti.

Mahalledeki 52 evin tescillendiğini vurgulayan Uysal, Lübbey'e ziyaretçi sayısının her geçen gün artmaya başladığını kaydetti.

Filmde rol alan Gül Pürçek de çekimlerin gelecek hafta sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.